Болгария вышла из соглашения с Россией по обмену секретной информацией

Болгария в одностороннем порядке приняла решение о выходе из соглашения с Россией по обмену секретной информацией.

Болгария в одностороннем порядке приняла решение о выходе из соглашения с Россией по обмену секретной информацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета "24 часа" со ссылкой на решение правительства страны, которое было принято 7 апреля.

МИД Болгарии поручено уведомить Москву о принятом решении.

Соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации было подписано в 2007 году, оно регламентировало уровень секретной информации, которой могли обмениваться спецслужбы, а также механизмы их передачи и хранения.