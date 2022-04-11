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Болгария вышла из соглашения с Россией по обмену секретной информацией

Болгария вышла из соглашения с Россией по обмену секретной информацией Болгария в одностороннем порядке приняла решение о выходе из соглашения с Россией по обмену секретной информацией.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 12:17
Болгария вышла из соглашения с Россией по обмену секретной информацией

Болгария в одностороннем порядке приняла решение о выходе из соглашения с Россией по обмену секретной информацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета "24 часа" со ссылкой на решение правительства страны, которое было принято 7 апреля.

МИД Болгарии поручено уведомить Москву о принятом решении.

Соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации было подписано в 2007 году, оно регламентировало уровень секретной информации, которой могли обмениваться спецслужбы, а также механизмы их передачи и хранения.

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Версия на английском языке Bulgaria exits agreement on exchange of classified information with Russia

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