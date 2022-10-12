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Болгария вводит визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов РФ

Болгария вводит визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов РФ Техническое правительство Болгарии приняло решение о частичном прекращении действия положений соглашения между правительствами Болгарии и России о взаимных поездках граждан.
Другие страны
12 октября 2022 г. 17:22
Болгария вводит визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов РФ

Техническое правительство Болгарии приняло решение о частичном прекращении действия положений соглашения между правительствами Болгарии и России о взаимных поездках граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду правительственная пресс-служба.

В частности, приостановлено действие соглашения о том, что обладатели дипломатических и служебных паспортов имеют право безвизового нахождения в Болгарии на срок до 90 дней в течение 180 дней от даты пересечения границы.

Отмечается, что 12 сентября вступило в силу решение о полном прекращении действия соглашения между ЕС и Россией об облегченном визовом режиме, который напрямую касается и Болгарией. "Европейская комиссия неоднократно призывала прекратить двухсторонние визовые соглашения стран-членов ЕС с РФ, в том числе безвизовый режим обладателям дипломатических и служебных паспортов", - говорится в решении правительства.

Уточняется, что визовый режим для владельцев служебных паспортов вводится с 20 октября, а для дипломатов был введен еще 25 февраля 2022 года.

Ранее Болгария отменила льготы при выдачи туристических виз россиянам и увеличила, их стоимость до 80 евро. Время обработки заявлений на выдачу краткосрочной визы составляет 15 дней.

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