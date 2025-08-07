О нас

Болгария ведет расследование гибели своего гражданина, сотрудника миссии ООН в Газе

Болгария ведет расследование гибели своего гражданина, сотрудника миссии ООН в Газе Прокуратура в Болгарии возбудила досудебное расследование в связи с гибелью гражданина страны в секторе Газа.
Другие страны
7 августа 2025 г. 23:52
Болгария ведет расследование гибели своего гражданина, сотрудника миссии ООН в Газе

Прокуратура в Болгарии возбудила досудебное расследование в связи с гибелью гражданина страны в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, сотрудник ООН Марин Маринов погиб 19 марта текущего года в секторе Газа.

Позднее было официально объявлено, что причиной гибели гражданина Болгарии стал израильский снаряд, а не случайная стрельба.

В прокуратуре подтвердили, что этим делом занимается Национальная следственная служба.

Напомним, что М. Маринов погиб в результате удара по зданию ООН, расположенному в центре города Дейр-эль-Балах. Хотя израильская сторона сначала опровергла распространившиеся сообщения, позже она официально принесла извинения Болгарии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan vətəndaşının Qəzza zolağında öldürülməsi araşdırılır

Другие новости из категории

В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг
8 августа 2025 г. 00:22
Индия на фоне повышения тарифов США будет искать новые рынки для экспорта
Индия на фоне повышения тарифов США будет искать новые рынки для экспорта
7 августа 2025 г. 23:38
Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа
Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа
7 августа 2025 г. 23:20
В Пенсильвании двое военнослужащих ранены при стрельбе
В Пенсильвании двое военнослужащих ранены при стрельбе
7 августа 2025 г. 23:16
Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование конфликта
Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование конфликта
7 августа 2025 г. 22:59
В США при столкновении вертолета с баржей погибли два человека
В США при столкновении вертолета с баржей погибли два человека
7 августа 2025 г. 22:42
Путин проинформировал Рамапосу об итогах встречи со спецпосланником Уиткоффом
Путин проинформировал Рамапосу об итогах встречи со спецпосланником Уиткоффом
7 августа 2025 г. 22:18
СМИ: Индийские НПЗ отказываются от российской нефти на фоне тарифного давления США
СМИ: Индийские НПЗ отказываются от российской нефти на фоне тарифного давления США
7 августа 2025 г. 22:14
Главы МИД Украины и Румынии обсудили диверсификацию газоснабжения через Трансбалканский коридор
Главы МИД Украины и Румынии обсудили диверсификацию газоснабжения через Трансбалканский коридор
7 августа 2025 г. 21:41
Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным
Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным
7 августа 2025 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi