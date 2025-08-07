Болгария ведет расследование гибели своего гражданина, сотрудника миссии ООН в Газе

Прокуратура в Болгарии возбудила досудебное расследование в связи с гибелью гражданина страны в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, сотрудник ООН Марин Маринов погиб 19 марта текущего года в секторе Газа.

Позднее было официально объявлено, что причиной гибели гражданина Болгарии стал израильский снаряд, а не случайная стрельба.

В прокуратуре подтвердили, что этим делом занимается Национальная следственная служба.

Напомним, что М. Маринов погиб в результате удара по зданию ООН, расположенному в центре города Дейр-эль-Балах. Хотя израильская сторона сначала опровергла распространившиеся сообщения, позже она официально принесла извинения Болгарии.