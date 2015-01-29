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    Болгария выдаст Франции подозреваемого в подготовке парижских терактов

    Минувшей ночью Фриз-Жоли Жоашин под охраной был доставлен из Хасково в Софию

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Болгария сегодня выдаст Франции обвиняемого в соучастии в подготовке террористических актов в Париже Фриз-Жоли Жоашина. Как сообщает Report cо ссылкой на Болгарское национальное радио, минувшей ночью под охраной он был доставлен из Хасково в Софию. 

    Процедура передачи согласована спецслужбами двух стран.

    20 января окружной суд Хасково постановил выдать француза. 

    Жоашина арестовали 1 января на контрольно-пропускном пункте "Капитан-Андреево" на границе с Турцией. Он подозревался в похищении трехлетнего сына, однако 12 января из парижского суда поступил второй ордер на арест, на этот раз по обвинению в участии в организованной преступной группе по подготовке терактов.

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