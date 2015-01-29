Болгария выдаст Франции подозреваемого в подготовке парижских терактов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Болгария сегодня выдаст Франции обвиняемого в соучастии в подготовке террористических актов в Париже Фриз-Жоли Жоашина. Как сообщает Report cо ссылкой на Болгарское национальное радио, минувшей ночью под охраной он был доставлен из Хасково в Софию.

Процедура передачи согласована спецслужбами двух стран.

20 января окружной суд Хасково постановил выдать француза.

Жоашина арестовали 1 января на контрольно-пропускном пункте "Капитан-Андреево" на границе с Турцией. Он подозревался в похищении трехлетнего сына, однако 12 января из парижского суда поступил второй ордер на арест, на этот раз по обвинению в участии в организованной преступной группе по подготовке терактов.