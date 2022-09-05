Болгария увеличит визовый сбор для граждан РФ

Болгария увеличит визовый сбор, взимаемый с российских туристов, с 35 до 80 евро.

Болгария увеличит визовый сбор, взимаемый с российских туристов, с 35 до 80 евро.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу БНТ министр туризма страны Ильин Димитров.

Он напомнил, что ранее граждане РФ пользовались облегченным визовым режимом. Глава ведомства подчеркнул, что можно запретить россиянам въезд в страну, но можно и увеличить стоимость виз для них.

"Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться", - указал Димитров.

По его данным, с начала года Болгарию посетили более 60 тыс. граждан России, у более 70% есть недвижимость у моря.