Болгария к весне построит 131 км стены на границе с Турцией

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Болгария построит еще 131 км стены на сухопутной границе с Турцией, заявила вице-премьер страны Миглена Кунева.

Как сообщает Report со ссылкой на Болгарское национальное радио, кроме продолжения строительства стены из колючей проволоки, для охраны сухопутного кордона дополнительно направят 700 служащих пограничной полиции, сообщила Кунева.

В Болгарии ожидают, что в марте увеличится количество беженцев с территории Турции.

"С учетом того, что страна намерена вступить в Шенген, очень важно, чтобы Болгария справилась с этим натиском и доказала, что имеет право стать страной шенгенского сообщества", – заявила болгарский вице-премьер.

В 2014 году Болгария потратила около 30 млн. евро для решения проблем с наплывом нелегальных мигрантов. Ожидается, что в этом году эта сумма вырастет до 50 млн.