Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии

Болгария объявит персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии в Софии.

Болгария объявит персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии в Софии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник болгарский портал "Дневник" со ссылкой на премьер-министра Кирилла Петкова.

Петков добавил, что "мы ожидаем, что в воскресенье самолет с занятыми 70 местами вернется в Москву". Он утверждает также, что "их дипломатическая роль была прикрытием".

По информации портала, в российском посольстве в Софии работает около 150 дипломатических сотрудников, таким образом это решение означает сокращение штата вдвое.

Также портал отмечает, что "неизбежный ответ Москвы, вероятно, не будет соразмерным по количеству, но вполне может привести к фактическому параличу и закрытию нашего посольства в России".