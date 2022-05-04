Парламент Болгарии одобрил план оказания военно-технической помощи Киеву

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи.

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Документ, в частности, предусматривает поддержку Софией евроинтеграции Украины, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности эксперта украинского зерна через порт Варну, а также поставки на украинскую территорию медикаментов, одежды и продуктов питания.

Помимо прочего, София обязуется ремонтировать украинскую военную технику на своих оборонных предприятиях и проводить тренировки отдельных подразделений ВСУ на болгарских полигонах.