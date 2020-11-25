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Болгария продлила режим ЧС в связи с коронавирусом до конца января

Болгария продлила режим ЧС в связи с коронавирусом до конца января Власти ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса
Другие страны
25 ноября 2020 г. 12:44
Болгария продлила режим ЧС в связи с коронавирусом до конца января

Правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца января и ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили на брифинге по итогам заседания правительства.

Правительство Болгарии приняло решение продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на два месяца, до конца января 2021 года. Начиная с 27 ноября и до 21 декабря прекращается работа образовательных учреждений, в том числе школ, высших учебных заведений, центров изучения иностранных языков, детских центров и детских садов. Прекращается проведение конференций, спортивных и культурных мероприятий, за исключением театров, где разрешается проведение спектаклей с загрузкой зала не более 30%. Закрываются крупные торговые центры. Рестораны и кафе работают только на доставку продуктов.

Ранее Минздрав Болгарии предлагал продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на четыре месяца, до конца марта.

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