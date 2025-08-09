Болгария приветствует парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора

Болгария приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и выразила готовность поддержать две страны в усилиях по нормализации отношений.

Болгария приветствует парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора и готова поддержать усилия двух стран по нормализации отношений.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Болгарии.

"Болгария приветствует историческое соглашение, как свидетельство доброй воли и приверженности обеих сторон к завершению десятилетий конфликта. Это демонстрирует важный шаг к началу новой эры мира и процветания в регионе. Мы будем поддерживать Баку и Ереван в их искренних усилиях по достижению полноценной нормализации отношений", - сообщает МИД.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении 8 августа в Вашингтоне парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.