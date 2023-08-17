Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Болгария присоединилась к декларации стран Большой семерки о поддержке гарантий безопасности для Украины.

Болгария присоединилась к декларации стран Большой семерки о поддержке гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает BTA.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - говорится в заявлении Совета министров Болгарии.