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Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины Болгария присоединилась к декларации стран Большой семерки о поддержке гарантий безопасности для Украины.
Другие страны
17 августа 2023 г. 03:06
Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Болгария присоединилась к декларации стран Большой семерки о поддержке гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает BTA.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - говорится в заявлении Совета министров Болгарии.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan “G7”nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri haqqında bəyannaməsinə qoşulacaq

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