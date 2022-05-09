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Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций ЕC против России

Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций ЕC против России Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.
Другие страны
9 мая 2022 г. 13:21
Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций ЕC против России

Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская Правда", об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен Василев.

В воскресенье правительства Европейского Союза приблизились к согласованию жестких санкций против России в связи с военными действиями в Украине, но на понедельник запланировали дополнительные переговоры, чтобы выяснить, как обеспечить, чтобы страны, наиболее зависимые от российской энергии, могли справиться с ситуацией.

"Переговоры продолжатся завтра, во вторник, также для их завершения может понадобиться встреча лидеров. Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить его", - сказал Васильев национальному телеканалу БНТ.

"Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", - сказал он.

Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю и сильно зависящие от российской нефти, поставляемой по трубопроводам советских времен, столкнулись с проблемой обеспечения альтернативных источников и просят об отмене для них нефтяного эмбарго. Болгария также требует, чтобы для нее сделали исключение.

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Версия на английском языке Bulgaria threatens to veto EU oil ban on Russia

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