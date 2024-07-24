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Болгария предложила Венгрии помощь после остановки Украиной транзита нефти из РФ

Болгария предложила Венгрии помощь после остановки Украиной транзита нефти из РФ Болгария помогает обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии после блокировки Украиной трубопроводных поставок нефти из России.
Другие страны
24 июля 2024 г. 15:25
Болгария предложила Венгрии помощь после остановки Украиной транзита нефти из РФ

Болгария помогает обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии после блокировки Украиной трубопроводных поставок нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в социальной сети Facebook.

По его словам, болгарские власти предложили стране помощь в решении трудностей, вызванных остановкой транзита нефти из РФ через Украину.

Какие-либо подробности о предложении болгарской стороны министр не привел.

18 июля Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа через южную ветку нефтепровода "Дружба". Причиной стали санкции Украины в отношении российской компании. Сийярто заявил, что в ответ Будапешт заблокирует выделение Киеву средств из Фонда мира. Евросоюз сегодня, 24 июля, созовет встречу для обсуждения ситуации.

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