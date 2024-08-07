Болгария поможет Украине в восстановлении телекоммуникационной инфраструктуры

Техническое правительство Болгарии одобрило добровольный взнос в специальный фонд, созданный для восстановления разрушенной телекоммуникационной инфраструктуры Украины, в размере 34 800 левов (около 18 400 евро).

Техническое правительство Болгарии одобрило добровольный взнос в специальный фонд, созданный для восстановления разрушенной телекоммуникационной инфраструктуры Украины, в размере 34 800 левов (около 18 400 евро).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает правительственная пресс-служба.

Средства будут выделены из бюджета внешнеполитического ведомства.

В соответствии с решением болгарского парламента от ноября 2022 года оказание поддержки в восстановлении экономики, инфраструктуры и энергетики Украины является внешнеполитическим приоритетом Болгарии, говорится в сообщении.

Также болгарское правительство разрешило участие болгарских военнослужащих в операциях НАТО по помощи Украине в области безопасности и подготовки украинцев на территории альянса. Отмечается, что принятое решение подтверждает солидарность Болгарии с общими усилиями и поддержку международного мира и безопасности.