Болгария поможет Украине в восстановлении телекоммуникационной инфраструктуры

Техническое правительство Болгарии одобрило добровольный взнос в специальный фонд, созданный для восстановления разрушенной телекоммуникационной инфраструктуры Украины, в размере 34 800 левов (около 18 400 евро).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает правительственная пресс-служба.
Средства будут выделены из бюджета внешнеполитического ведомства.
В соответствии с решением болгарского парламента от ноября 2022 года оказание поддержки в восстановлении экономики, инфраструктуры и энергетики Украины является внешнеполитическим приоритетом Болгарии, говорится в сообщении.
Также болгарское правительство разрешило участие болгарских военнослужащих в операциях НАТО по помощи Украине в области безопасности и подготовки украинцев на территории альянса. Отмечается, что принятое решение подтверждает солидарность Болгарии с общими усилиями и поддержку международного мира и безопасности.