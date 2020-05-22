​Болгария открыла границы для всех граждан ЕС и Шенгена

Власти Болгарии с 22 мая открывают границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал "Днес" со ссылкой на распоряжение главы минздрава Кирила Ананиева.

Болгарские власти в связи с распространением COVID-19 в середине марта закрыли национальные границы. Граждане Болгарии и иностранные дипломаты, которые въезжали в страну, были вынуждены проходить 14-дневный карантин.

Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Портал отмечает, что фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках.

От прохождения карантина будут избавлены еще целые категории лиц, перечисленные в указе. Эти посетители, как и краткосрочные туристы, а также транзитники, будут предоставлять на пограничных пунктах санитарного контроля декларации с обязательством соблюдать действующие на территории Болгарии противоэпидемические меры.

Напомним, что ранее сообщалось, что Болгария договорилась о смягчении пограничного режима с соседними государствами – Грецией, Сербией и Румынией.