Болгария отказалась признать независимость Каталонии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В МИД Болгарии опубликовали заявление, в котором говорится, что правительство страны не признаёт одностороннее объявление парламентом Каталонии независимости региона.

Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства.

«Болгария уважает конституционный порядок Королевства Испания, верховенство закона и принципы правового государства, которые являются основными ценностями Европейского союза. Мы поддерживаем территориальную целостность и государственный суверенитет Испании», — указывается в заявлении.

В министерстве также выразили обеспокоенность в связи с возможной эскалацией напряжённости и призвали все стороны начать конструктивный диалог.

Ранее в правительстве Германии заявили, что Берлин не признаёт одностороннее объявление парламентом Каталонии независимости региона.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.