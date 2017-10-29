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    Болгария отказалась признать независимость Каталонии

    Мы поддерживаем территориальную целостность и государственный суверенитет Испании

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В МИД Болгарии опубликовали заявление, в котором говорится, что правительство страны не признаёт одностороннее объявление парламентом Каталонии независимости региона.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства.

    «Болгария уважает конституционный порядок Королевства Испания, верховенство закона и принципы правового государства, которые являются основными ценностями Европейского союза. Мы поддерживаем территориальную целостность и государственный суверенитет Испании», — указывается в заявлении.

    В министерстве также выразили обеспокоенность в связи с возможной эскалацией напряжённости и призвали все стороны начать конструктивный диалог.

    Ранее в правительстве Германии заявили, что Берлин не признаёт одностороннее объявление парламентом Каталонии независимости региона.

    27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.

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