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Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года

Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года Европейский парламент во вторник с подавляющим большинством голосов поддержал введение евро в Болгарии с 1 января 2026 года. За принятие страны в еврозону проголосовали 531 депутат, против - 69, воздержались 79.
Другие страны
8 июля 2025 г. 17:01
Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года

Европейский парламент во вторник с подавляющим большинством голосов поддержал введение евро в Болгарии с 1 января 2026 года. За принятие страны в еврозону проголосовали 531 депутат, против - 69, воздержались 79.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

"Переход на евро - это не просто смена валюты, а важное достижение, которое укрепит болгарскую экономику и принесет дополнительные выгоды гражданам и бизнесу", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вступление Болгарии в еврозону означает более тесную экономическую интеграцию с другими государствами Европейского союза, усиление финансовой стабильности и новые возможности для инвестиций.

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