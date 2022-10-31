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Болгария - один из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину

Болгария - один из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину Болгария стала одним из крупнейших "косвенных" поставщиков оружия для Украины с начала войны, она продала рекордное количество оружия.
Другие страны
31 октября 2022 г. 19:20
Болгария - один из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину

Болгария стала одним из крупнейших "косвенных" поставщиков оружия для Украины с начала войны, она продала рекордное количество оружия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Euractiv.

По данным издания, по состоянию на сегодняшний день Болгария через посредников поставила в Украину оружия и боеприпасов на сумму не менее 1 миллиарда евро.

В Euractiv отмечают, что оружейные предприятия страны производят боеприпасы для советского оружия и другую продукцию на его основе, которая в основном отличается высоким качеством и имеет более высокие цены на международных рынках.

Рекордный экспорт оружия из Болгарии подтверждает и Александр Михайлов, бывший исполнительный директор государственной компании "Кинтекс", через которую осуществляется экспорт оружия. По словам Михайлова, с начала войны в Украине до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия составила более 2 млрд евро.

Он также добавил, что непрямой экспорт оружия в Украину осуществляется через Польшу и Румынию.

"Неслучайно США установили в этом аэропорту системы противовоздушной обороны Patriot. За первые 120 дней войны в Украине из болгарских аэропортов в Жешув было осуществлено 60 грузовых рейсов с оружием. Средняя грузоподъемность составляет около 70-80 тонн груза на самолет", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Bolqarıstan Ukraynaya dolayı yolla rekord sayda silah tədarük edib"
Версия на английском языке Bulgaria - one of biggest indirect arms suppliers to Ukraine

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