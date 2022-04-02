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Болгария объявила персоной нон грата очередного российского дипломата

Болгария объявила персоной нон грата очередного российского дипломата МИД Болгарии объявил персоной нон грата первого секретаря посольства России в Софии.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 19:14
Болгария объявила персоной нон грата очередного российского дипломата

МИД Болгарии объявил персоной нон грата первого секретаря посольства России в Софии.

Как передает Report, в ноте болгарского МИД, переданной в посольство РФ, отмечается, что дипломат, имя которого не разглашается, занимался деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Генеральная прокуратура Болгарии сообщила, что за деятельностью российского дипломата следит Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС), дипломат занимался «сбором конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности страны».

Российскому дипломату дано 72 часа на то, чтобы покинуть Болгарию.

18 марта Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата.

Отношения между Болгарией и Россией еще более обострились после развязывания Кремлем войны в Украине.

Накануне Специальная следственная прокуратура Болгарии также начала расследование в отношении трех должностных лиц, которые возможно занимаются шпионажем в пользу России.

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