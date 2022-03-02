Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии завела уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Прокуратура Болгарии завела уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ведомства. Имя россиянина не называется.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии",— сказано в сообщении.

МИД Болгарии Теодора Генчовская уведомлена о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий.