О нас
Аудио новости

Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии завела уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Другие страны
2 марта 2022 г. 14:31
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии завела уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ведомства. Имя россиянина не называется.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии",— сказано в сообщении.

МИД Болгарии Теодора Генчовская уведомлена о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Спикер парламента Сербии назначил президентские выборы на 3 апреля
Спикер парламента Сербии назначил президентские выборы на 3 апреля
2 марта 2022 г. 15:12
Лавров прокомментировал условие о возвращении Крыма Украине
Лавров прокомментировал условие о возвращении Крыма Украине
2 марта 2022 г. 14:42
Лавров о возможных последствиях третьей мировой войны
Лавров о возможных последствиях третьей мировой войны
2 марта 2022 г. 14:04
Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев
Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев
2 марта 2022 г. 13:57
Шалленберг: Биржи закрыты, рубль значительно падает
Шалленберг: Биржи закрыты, рубль значительно падает
2 марта 2022 г. 13:20
Китай настроен продолжать защиту своей территориальной целостности
Китай настроен продолжать защиту своей территориальной целостности
2 марта 2022 г. 13:19
Глава ЕК: Поддерживаем людей, спасающихся бегством от войны в Украине
Глава ЕК: Поддерживаем людей, спасающихся бегством от войны в Украине
2 марта 2022 г. 12:41
ВС Украины : На некоторых участках российские войска оттеснены к границе
ВС Украины : На некоторых участках российские войска оттеснены к границе
2 марта 2022 г. 11:59
Глава дипломатии ЕС заявил, что сообщество не воюет с Россией
Глава дипломатии ЕС заявил, что сообщество не воюет с Россией
2 марта 2022 г. 11:46
В Канаде предложили назвать улицу именем Зеленского
В Канаде предложили назвать улицу именем Зеленского
2 марта 2022 г. 09:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi