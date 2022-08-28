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Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новом договоре

Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новом договоре Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с "Газпромом" и не намерена вести диалог о новом соглашении.
Другие страны
28 августа 2022 г. 15:02
Болгария не будет вести переговоры с Газпромом о новом договоре

Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с "Газпромом" и не намерена вести диалог о новом соглашении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев.

"Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии "не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с "Газпромом", а ограничится переговорами с ним в рамках действующих соглашений.

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Версия на английском языке Bulgaria refuses to negotiate new contract with Gazprom
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan “Qazprom”la yeni müqavilə üzrə danışıqlardan imtina edib

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