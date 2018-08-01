Болгария не будет пускать туристов, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня на территорию Болгарии не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Как сообщает Report со ссылкой на портал "Новости Болгарии", такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза.

"Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе. Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген", - говорится в информации.

Как считает руководитель компании "Солвекс" Димитара Цонева, болгарские власти рассчитывают, прежде всего, оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон-грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС.