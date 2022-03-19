Болгария не будет направлять вооружение Украине

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, однако отправлять туда вооружение не собирается.

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, однако отправлять туда вооружение не собирается.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, слова премьера приводит в субботу Associated Press.

"Должен сказать, что на данном этапе мы не сможем отправлять военную помощь Украине. Это невозможно", - сказал Петков.

Агентство отмечает, что София ранее согласилась разместить у себя дополнительный контингент НАТО, в частности - 150 пехотинцев США.