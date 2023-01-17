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Болгария намерена построить четыре ядерных реактора до конца 2045 года

Болгария намерена построить четыре ядерных реактора до конца 2045 года Болгария намерена построить четыре ядерных реактора на площадках "Белене" и "Козлодуй" до конца 2045 года.
Другие страны
17 января 2023 г. 18:40
Болгария намерена построить четыре ядерных реактора до конца 2045 года

Болгария намерена построить четыре ядерных реактора на площадках "Белене" и "Козлодуй" до конца 2045 года.

Как передает Report, об этом говорится в стратегии развития болгарской энергетики на период до 2053 года, представленной на круглом столе с участием президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра технического правительства Гылыба Донева, министров, депутатов, политиков и экспертов.

"Болгария больше не может себе позволить безвременья в энергетике, независимо от того, управляет ли техническое или основное правительство, на нас всех лежит ответственность за будущее Болгарии. Энергетика - это залог успешного экономического развития страны, поэтому нам важно обеспечить самостоятельность и автономность нашей энергетической системы", - сказал Радев.

Глава государства выразил надежду, что представленная правительством энергетическая стратегия получит широкую поддержку политических партий и станет основой энергетического развития страны на ближайшие годы.

Министр энергетики технического правительства Росен Христов, представивший стратегию, подчеркнул, что необходим долгосрочный план развития сектора.

"Наша стратегия предусматривает сохранение работающих на угле ТЭЦ до 2030 года. В ядерной энергетике мы должны построить четыре новых реактора мощностью 2 000 мегаватт - на площадке "Белене" до 2035-2040 года и на площадке АЭС "Козлодуй" до 2045 года", - объяснил Христов.

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