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Болгария начала совместные с США учения "Фракийское лето - 2024"

Болгария начала совместные с США учения "Фракийское лето - 2024" Ежегодные совместные учения болгарских и американских авиационных подразделений "Фракийское лето - 2024" начались на авиабазе Крумово в Болгарии.
Другие страны
17 августа 2024 г. 16:03

Ежегодные совместные учения болгарских и американских авиационных подразделений "Фракийское лето - 2024" начались на авиабазе Крумово в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны Болгарии.

Совместные тренировки продлятся до 29 августа. В них участвуют силы Минобороны и подчиненных ему структур, ВВС Болгарии, силы Совместного командования специальных операций США, формирования ВВС США в Европе.

"Цели "Фракийского лета - 2024" - повышение совместимости и оперативных способностей экипажей военно-транспортной авиации и формирований ПВО ВВС страны, а также специальных сил в совместных операциях и международных учениях", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Bulgaria and US kick off Thracian Summer - 2024 joint military exercises

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