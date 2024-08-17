Болгария начала совместные с США учения "Фракийское лето - 2024"

Ежегодные совместные учения болгарских и американских авиационных подразделений "Фракийское лето - 2024" начались на авиабазе Крумово в Болгарии.

Ежегодные совместные учения болгарских и американских авиационных подразделений "Фракийское лето - 2024" начались на авиабазе Крумово в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны Болгарии.

Совместные тренировки продлятся до 29 августа. В них участвуют силы Минобороны и подчиненных ему структур, ВВС Болгарии, силы Совместного командования специальных операций США, формирования ВВС США в Европе.

"Цели "Фракийского лета - 2024" - повышение совместимости и оперативных способностей экипажей военно-транспортной авиации и формирований ПВО ВВС страны, а также специальных сил в совместных операциях и международных учениях", - отмечается в сообщении.