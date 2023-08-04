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Болгария и США проводят международные учения "Фракийское лето - 2023"

Болгария и США проводят международные учения "Фракийское лето - 2023" Военнослужащие Болгарии и США принимают участие в совместной болгаро-американской воздушной тренировке "Фракийское лето - 2023".
Другие страны
4 августа 2023 г. 21:00
Болгария и США проводят международные учения Фракийское лето - 2023

Военнослужащие Болгарии и США принимают участие в совместной болгаро-американской воздушной тренировке "Фракийское лето - 2023".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, учения проходят в Болгарии и продлятся до 20 августа.

"Во время учений "Фракийское лето - 2023" будут проведены тактические полеты на малой высоте, полеты групп по маршруту на средней и малых высотах, перевозка войск и товаров, учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом днем и ночью с малых и средних высот, действия по нейтрализации террористических группировок, по медицинской эвакуации и другие. Будут выполнены задачи по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

Программой учений предусмотрено выполнение 5 августа полетов по передислокации личного состава. Транспортные самолеты С-130 ВВС США будут перебазированы в Болгарию 7 августа.

В рамках совместных тренировок в период с 8 по 17 августа будут выполнены дневные и ночные полеты самолетов "Спартан" ВВС Болгарии и С-130 ВВС США. Учения "Фракийское лето - 2023" проводятся в Болгарии 15-й год подряд.

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