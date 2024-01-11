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Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы Болгария и Румыния планируют выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля, на основании документа туристы смогут въезжать во все страны-члены Шенгенского соглашения через эти государства на самолете или морем.
Другие страны
11 января 2024 г. 16:16
Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Болгария и Румыния планируют выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля, на основании документа туристы смогут въезжать во все страны-члены Шенгенского соглашения через эти государства на самолете или морем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Schengen Visa Info.

"Ожидается, что Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы с 1 апреля этого года. Виза позволяет иностранному гражданину въезд и пребывание в странах-членах Шенгенского соглашения на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода", - пишет издание.

При этом официального документа с датой начала выдачи шенгенских виз двумя государствами нет.

Ранее Евросоюз принял решение отменить пограничный контроль с Болгарией и Румынией на морских и воздушных границах с 31 марта 2024 года. После этого Совету ЕС было рекомендовано принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах.

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