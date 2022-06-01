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Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО

Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО Руководитель Главного управления вооружений Франции (DGA) Жоэль Барре и президент Болгарии Румен Радев договорились о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере и укреплении восточного фланга НАТО.
Другие страны
1 июня 2022 г. 02:31
Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО

Руководитель Главного управления вооружений Франции (DGA) Жоэль Барре и президент Болгарии Румен Радев договорились о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере и укреплении восточного фланга НАТО.

Как передает Report, об этом заявляет Национальное телевидение Болгарии.

"На повестке дня были аспекты новой Стратегической концепции НАТО и, в частности, укрепление восточного фланга Североатлантического союза", - говорится в сообщении.

Барре и Радев обсудили возможность углубления сотрудничества между Болгарией и Францией в области военных технологий, ​обороны и безопасности, оборонной промышленности, договорились провести совместные учения.

Ранее отмечалось, что Болгария поддержала присоединении к НАТО Финляндии и Швеции. Совет министров счел, что членство двух новых стран "окажет положительное влияние на обстановку безопасности в евроатлантическом регионе".

При этом в Болгарии уверены, что расширение НАТО не будет направлено против третьих стран.

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