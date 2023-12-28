Болгария достигла соглашения с Австрией по Шенгену

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что принципиальное соглашение с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону было достигнуто.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что принципиальное соглашение с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону было достигнуто.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

"После сложных переговоров две страны достигли принципиального соглашения с Австрией о присоединении к Шенгенской зоне", - заявил он.

Отмечается, что на первом этапе Шенгенское соглашение для двух стран будет действовать только для воздушных и морских границ.

Денков подчеркнул, что Австрия пообещала продолжить переговоры о полном вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с отменой проверок на наземных границах.