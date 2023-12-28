О нас

Болгария достигла соглашения с Австрией по Шенгену

Болгария достигла соглашения с Австрией по Шенгену Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что принципиальное соглашение с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону было достигнуто.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 21:51
Болгария достигла соглашения с Австрией по Шенгену

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что принципиальное соглашение с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону было достигнуто.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

"После сложных переговоров две страны достигли принципиального соглашения с Австрией о присоединении к Шенгенской зоне", - заявил он.

Отмечается, что на первом этапе Шенгенское соглашение для двух стран будет действовать только для воздушных и морских границ.

Денков подчеркнул, что Австрия пообещала продолжить переговоры о полном вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с отменой проверок на наземных границах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Avstriya ilə Şengen mövzusunda razılığa gəlib

Самое читаемое

В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi