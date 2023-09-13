Болгария до 2025 года построит базу для боевой группы НАТО за 50 млн евро

Военный городок построят в Болгарии для размещения многонациональной боевой группы НАТО, его стоимость составит более 100 млн левов (более €50 млн),

Военный городок построят в Болгарии для размещения многонациональной боевой группы НАТО, его стоимость составит более 100 млн левов (более €50 млн),

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании парламентской комиссии по обороне сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Строительство необходимой инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 млн левов. В итоге должен получиться небольшой городок. База должна быть готова до 2025 года", - сообщил министр. Он добавил, что окончательное решение о месте размещения военного городка пока не принято, а часть необходимых для его строительства средств будет обеспечена НАТО.