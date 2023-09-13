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Болгария до 2025 года построит базу для боевой группы НАТО за 50 млн евро

Болгария до 2025 года построит базу для боевой группы НАТО за 50 млн евро Военный городок построят в Болгарии для размещения многонациональной боевой группы НАТО, его стоимость составит более 100 млн левов (более €50 млн),
Другие страны
13 сентября 2023 г. 19:53
Болгария до 2025 года построит базу для боевой группы НАТО за 50 млн евро

Военный городок построят в Болгарии для размещения многонациональной боевой группы НАТО, его стоимость составит более 100 млн левов (более €50 млн),

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании парламентской комиссии по обороне сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Строительство необходимой инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 млн левов. В итоге должен получиться небольшой городок. База должна быть готова до 2025 года", - сообщил министр. Он добавил, что окончательное решение о месте размещения военного городка пока не принято, а часть необходимых для его строительства средств будет обеспечена НАТО.

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