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Болгария аннулировала "золотые паспорта", выданные гражданам РФ

Болгария аннулировала "золотые паспорта", выданные гражданам РФ Болгария после отмены выдачи "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции - аннулировала 17 подобных документов.
Другие страны
5 мая 2023 г. 03:37
Болгария аннулировала золотые паспорта, выданные гражданам РФ

Болгария после отмены выдачи "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции - аннулировала 17 подобных документов.

Как передает Report со ссылкой на Sofia Globe, об этом заявил министр юстиции Болгарии Крум Зарьков.

По его словам, из тех, чье болгарское гражданство было аннулировано, четверо были из Египта, четверо из России, четверо из Казахстана, трое из Китая, двое из Пакистана и один из Иордании.

"Государственное агентство национальной безопасности и другие государственные учреждения страны продолжают проверки, и любые выявленные нарушения повлекут за собой соответствующие действия", - указал К.Зарьков.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan ruslara verilən “qızıl pasport”ları ləğv edib

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