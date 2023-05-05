Болгария аннулировала "золотые паспорта", выданные гражданам РФ

Болгария после отмены выдачи "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции - аннулировала 17 подобных документов.

Болгария после отмены выдачи "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции - аннулировала 17 подобных документов.

Как передает Report со ссылкой на Sofia Globe, об этом заявил министр юстиции Болгарии Крум Зарьков.

По его словам, из тех, чье болгарское гражданство было аннулировано, четверо были из Египта, четверо из России, четверо из Казахстана, трое из Китая, двое из Пакистана и один из Иордании.

"Государственное агентство национальной безопасности и другие государственные учреждения страны продолжают проверки, и любые выявленные нарушения повлекут за собой соответствующие действия", - указал К.Зарьков.