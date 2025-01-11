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Болгария 12 января начнет размещение военных стран - участниц учений НАТО

Болгария 12 января начнет размещение военных стран - участниц учений НАТО Болгария готовится принять военных из девяти стран НАТО - участников учений Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля.
Другие страны
11 января 2025 г. 16:41
Болгария 12 января начнет размещение военных стран - участниц учений НАТО

Болгария готовится принять военных из девяти стран НАТО - участников учений Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Болгарии

В ведомстве отметили, что с 12 января "военные колонны пройдут по дорогам страны к месту проведения учений".

Болгарское военное ведомство подчеркнуло, что учения будут способствовать укреплению роли Болгарии как значимого союзника НАТО.

В общей сложности в учениях примет участие около 10 тыс. военнослужащих воздушных, сухопутных, военно-морских сил и сил специальных операций, 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, 1 500 единиц военной техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

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