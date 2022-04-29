Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов

Болгария с воскресенья отменяет все антикоронавирусные ограничения на въезд, туристам не потребуется ни ПЦР-тест, ни сертификат вакцинации.

Болгария с воскресенья отменяет все антикоронавирусные ограничения на въезд, туристам не потребуется ни ПЦР-тест, ни сертификат вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Минздрав республики.

"С воскресенья, 1 мая, отменяются все противоэпидемиологические меры, введенные для прибывающих из других стран. В частности, путешественникам не потребуется цифровой сертификат вакцинации ЕС, справка о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест", - говорится в сообщении.

Болгария 1 апреля отменила все противоэпидемиологические требования внутри страны: в помещениях не нужны маски, социальное дистанцирование.

Для въезда в Болгарию потребуется либо болгарская национальная виза, либо действующий многократный шенген, либо национальная виза Хорватии, Кипра или Румынии.