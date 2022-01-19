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Болеющим COVID-19 португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

Болеющим COVID-19 португальцам разрешат выйти из дома в день выборов Власти Португалии заявили, что жителям страны, болеющим COVID-19, разрешат выходить из дома в день выборов 30 января для голосования.
Другие страны
19 января 2022 г. 23:47
Болеющим COVID-19 португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

Власти Португалии заявили, что жителям страны, болеющим COVID-19, разрешат выходить из дома в день выборов 30 января для голосования.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Заявление вышло после того, как в стране был зарегистрирован рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19 - 43 729 случаев заражения, отмечает агентство.

Министр внутренних дел Португалии Франсишка ван Дунем рекомендовала избирателям, находящимся на карантине, прибыть на избирательные участки с 18:00 до 19:00 местного времени, а неинфицированным - раньше этого времени.

Сейчас в Португалии полностью вакцинировано почти 90% населения, напоминает The Guardian. Число случаев госпитализации и летальных исходов остается значительно низкими по сравнению с предыдущими пиками волн пандемии.

К настоящему моменту в Португалии с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 1,9 млн человек, 19,3 тыс. пациентов скончались, а 1,5 млн человек переболели и выздоровели.

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