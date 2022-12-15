Болельщики Марокко и Франции устроили беспорядки после матча ЧМ-2022

Причиной массовых беспорядков стала победа Франции в полуфинале турнира.
Как сообщает
На этот раз на улицы вышли не только марокканские мигранты, но и довольные победой своей страны французы.
Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами. Издание пишет, что французы преследуют марокканских болельщиков с криками "Арабы, вон!" и "мы дома".
Ранее в этот день МВД дополнительно отправило в Париж 5 тысяч стражей порядка. Всего по всей стране правопорядок должны обеспечивать более 20 тысяч полицейских.