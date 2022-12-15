Болельщики Марокко и Франции устроили беспорядки после матча ЧМ-2022

Причиной массовых беспорядков стала победа Франции в полуфинале турнира.

Причиной массовых беспорядков стала победа Франции в полуфинале турнира.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Figaro, после матча Марокко и Франции, проведенного в рамках Чемпионата мира по футболу, уличные столкновения происходят на Елисейских полях в Париже, в Ницце. Также сообщается о схватках в Монпелье, там есть пострадавшие.

На этот раз на улицы вышли не только марокканские мигранты, но и довольные победой своей страны французы.

Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами. Издание пишет, что французы преследуют марокканских болельщиков с криками "Арабы, вон!" и "мы дома".

Ранее в этот день МВД дополнительно отправило в Париж 5 тысяч стражей порядка. Всего по всей стране правопорядок должны обеспечивать более 20 тысяч полицейских.