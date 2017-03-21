Более 20 человек погибли в Нигерии в результате нападения вооруженной

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Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Не менее 17 человек погибли в Нигерии в результате нападения вооруженной группы на деревню в штате Бенуэ на юге страны.

Как передает Report, об этом сoобщило AP со ссылкой на советника губернатора штата Танава Агерзуа.

Старейшина деревни Иверем Питерс сообщил агентству, что в результате нападения погибли более 20 человек. По его словам, вооруженные люди на автомобилях и мотоциклах ворвались в селение, стреляли в местных жителей и поджигали дома.

Нападение было совершено в понедельник вечером, но о нем стало известно только сейчас.

В совершении этой атаки, равно как и подобного преступления, имевшего место неделю назад, местные жители, оседлые земледельцы, подозревают кочевников-пастухов. За последние два года в штата Бенуэ в результате таких столкновений погибли более 300 человек.