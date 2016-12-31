Более восьми тысяч человек примут участие в параде по случаю инаугурации Трампа

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Парад по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США пройдет в Вашингтоне с участием восьми с лишним тысяч человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил совместный комитет по инаугурационным церемониям Сената и Палаты представителей Конгресса США.

В параде примут участие также все пять видов Вооруженных сил США - сухопутные войска, Корпус морской пехоты, ВМС, ВВС и Береговая охрана - и сотрудники различных экстренных и спасательных служб, включая управления полиции и пожарных из разных уголков страны.

Парад состоится после инаугурации республиканца Трампа, предстоящей 20 января. В этот день в районе полудня по местному времени он примет присягу на верность стране и Конституции в ходе торжественной церемонии, которая пройдет на Капитолийском холме.

Там же первым примет присягу новый вице-президент США Майкл Пенс.