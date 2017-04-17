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    Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку

    Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили голодовку.

    Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.

    По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

    В неправительственной организации "Клуб палестинских заключенных" оценивают число участников акции в 1500.

    По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тыс. палестинцев.

    Марван Баргути в 2004 году был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.

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