Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили голодовку.
Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.
По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.
В неправительственной организации "Клуб палестинских заключенных" оценивают число участников акции в 1500.
По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тыс. палестинцев.
Марван Баргути в 2004 году был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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