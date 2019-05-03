Более тысячи мексиканцев отравились во время праздника

Массовое отравление омрачило празднование в Веракрусе Дня ребёнка для многих людей: 1358 человек попали в больницу.

Как передаёт Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения штата.

Сейчас все пострадавшие, среди которых были беременные женщины и дети, выписаны. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

Согласно поступившим от правительства Веракруса данным, некая сторонняя организация занималась раздачей среди коренных жителей бесплатной еды, сладостей и напитков.

Похожий случай произошёл также на праздновании Дня ребёнка в штате Герреро, где во вторник, 1 мая, отравилось около 200 детей. Тогда учащиеся начальной школы селения Мешкальсинго почувствовали себя плохо после традиционного супа, после чего 108 человек были доставлены в больницы.