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    Более тысячи человек эвакуированы из-за наводнения в Великобритании

    По данным местных властей, подтоплены сотни домов

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Великобритании эвакуировали более 1 тыс. человек из-за шторма «Десмонд», сообщает Reportсо ссылкой на «Би-би-си».

    Уровень подъема воды достиг критических значений на севере Англии и в некоторых районах Шотландии.

    По данным местных властей, подтоплены сотни домов.

    Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией в настоящее время прервано. Движение по некоторым автомобильным магистралям также перекрыто.

    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о мобилизации армии для помощи пострадавшим районам.

    Ранее в некоторых районах Великобритании власти подняли уровень угрозы до оранжевого, а также предупредили население о возможных наводнениях из-за дождей и ураганного ветра.

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