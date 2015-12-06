Более тысячи человек эвакуированы из-за наводнения в Великобритании

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Великобритании эвакуировали более 1 тыс. человек из-за шторма «Десмонд», сообщает Reportсо ссылкой на «Би-би-си».

Уровень подъема воды достиг критических значений на севере Англии и в некоторых районах Шотландии.

По данным местных властей, подтоплены сотни домов.

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией в настоящее время прервано. Движение по некоторым автомобильным магистралям также перекрыто.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о мобилизации армии для помощи пострадавшим районам.

Ранее в некоторых районах Великобритании власти подняли уровень угрозы до оранжевого, а также предупредили население о возможных наводнениях из-за дождей и ураганного ветра.