Более трети территории Пакистана оказалось под водой из-за наводнений

Более трети территории Пакистана находится под водой, согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства (ЕКА), а смертоносные наводнения угрожают вызвать вторичные бедствия.

Более трети территории Пакистана находится под водой, согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства (ЕКА), а смертоносные наводнения угрожают вызвать вторичные бедствия.

Как передает Report ссылкой на CNN, начался дефицит продовольствия: вода покрыла миллионы акров посевов и уничтожила сотни тысяч голов скота. Между тем, гуманитарные организации предупреждают о росте инфекционных заболеваний.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA) с середины июня от наводнений погибли более 1 200 человек, почти 400 из них - дети, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Сезон муссонов в Пакистане обычно приносит сильные ливни, но этот год стал самым влажным с момента начала учета в 1961 году, по данным Метеорологического департамента Пакистана.

Проливные муссонные дожди - в 10 раз сильнее, чем обычно - привели к разливу реки Инд, фактически создав длинное озеро шириной в десятки километров, согласно снимкам ЕКА от 30 августа.

В южных провинциях Синд и Белуджистан количество осадков, по данным NDMA, превысило среднее значение на 500 процентов по состоянию на 30 августа, что привело к затоплению целых деревень и сельскохозяйственных угодий, разрушению зданий и уничтожению урожая.