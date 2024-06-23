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Более трети опрошенных японцев хотят отставки премьера Кисиды

Более трети опрошенных японцев хотят отставки премьера Кисиды Не менее 36,6% жителей Японии хотят, чтобы Фумио Кисида как можно скорее ушел с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и снял с себя полномочия премьер-министра страны.
Другие страны
23 июня 2024 г. 14:27
Более трети опрошенных японцев хотят отставки премьера Кисиды

Не менее 36,6% жителей Японии хотят, чтобы Фумио Кисида как можно скорее ушел с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и снял с себя полномочия премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kyodo.

Согласно результатам опроса, только 10,4% респондентов выступили за продолжение выполнения своих обязанностей Кисидой, при этом 62,4% опрошенных недовольны деятельностью правительства.

Опрос проводился 22 и 23 июня по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Число участников составило около 1 тысячи.

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