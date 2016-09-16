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    Более трети авиаударов ВВС Саудовской Аравии в Йемене пришлись на гражданские объекты

    Атаки происходят на школы, больницы, рынки, мечети

    Баку. 16 Сентября. REPORT.AZ/ Целью более трети авиаударов, осуществляемых ВВС Саудовской Аравии в Йемене, являются гражданские объекты.

    Как передает Report, об этом сообщила в пятницу британская газета The Guardian со ссылкой на исследование группы экспертов.

    По словам исследователей, самолеты Саудовской Аравии атакуют школы, больницы, рынки, мечети, хозяйственные объекты.

    В составлении доклада принимали участие ученые, правозащитники и активисты.

    Таким образом, "Гардиан" заключает, что результаты исследования противоречат заявлениям саудовских властей о том, что Эр-Рияд пытается минимизировать численность жертв среди гражданского населения Йемена.

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