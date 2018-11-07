Более трех тысяч идущих в США мигрантов попросили убежища в Мексике

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Власти Мексики получили 3,23 тысячи запросов о предоставлении убежища от мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по стране к границе с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник мексиканское МВД.

По заявлению ведомства, заявления получены от участников каравана, который вошел на территорию страны 26 октября. Сейчас почти 2,7 тысячи просителей уже получили свои временные документы, которые дают им право передвигаться по стране и работать на территории Мексики.

В связи с проходом значительной части мигрантов в другие штаты власти приняли решение закрыть центр временного размещения, который располагался в городе Тапачула рядом с гватемальской границей, отмечает МВД.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут открыть огонь против мигрантов на границе с Мексикой.