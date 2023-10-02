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Более ста дельфинов погибли в Бразилии из-за высокой температуры воды

Более ста дельфинов погибли в Бразилии из-за высокой температуры воды Более ста мертвых дельфинов обнаружены за последние семь дней в озере Тефе в Бразилии.
Другие страны
2 октября 2023 г. 00:34
Более ста дельфинов погибли в Бразилии из-за высокой температуры воды

Более ста мертвых дельфинов обнаружены за последние семь дней в озере Тефе в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщает институт Мамирауа, созданный министерством науки и технологий Бразилии.

"Пока рано говорить о причинах гибели дельфинов, но она может быть связана с засухой и рекордно высокой температурой воды в Амазонке - более 39 градусов Цельсия", - отметили в институте.

Специалисты и активисты сейчас пытаются спасать дельфинов, перемещая их из заводей в основное течение Амазонки, где температура воды ниже, но работа осложняется труднодоступностью этих мест.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada son bir həftədə yüzdən çox ölü delfin tapılıb

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