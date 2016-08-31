Более сорока тысяч сирийцев получили гуманитарную помощь от ООН

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ ООН и Сирийский Арабский Красный Полумесяц накануне доставили гуманитарную помощь 43,5 тыс. граждан Сирии, проживающим в восточных окрестностях Дамаска и на севере провинции Хомс.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Вчера межведомственный конвой вошел в восточную часть города Хараста в Восточной Гуте. Гуманитарная помощь включает в себя питание, медикаменты, воду, средства личной гигиены и другие запасы для 10 тысяч людей. Также вчера межведомственный конвой вошел в труднодоступный район Дар-эль-Кабира в провинции Хомс. Гуманитарный конвой доставил помощь 33,5 тысячам нуждающихся",- заявил чиновник.

В сентябре гуманитарные агентства ООН планируют доставить гуманитарные грузы в 34 труднодоступных и осажденных района для 1,9 миллиона человек. Соответствующая заявка была подана правительству Сирии.