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    Более семи тысяч избирательных участков откроются в Сирии в среду

    Большая часть сирийской оппозиции выборы бойкотирует

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Количество избирательных участков на выборах в парламент по всей Сирии превысило 7 тысяч. Время открытия участков назначено на семь утра 13 апреля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии САР Хишам Аш-Шаэр.

    "Более семи тысяч избирательных участков будут открыты в день выборов… Точного времени объявления результатов голосов нет. Само голосование начнется в семь часов утра и закончится в семь часов вечера и может быть продлено на пять часов, до полуночи, в определенных местах по причине большой явки избирателей", - сказал Аш-Шаэр.

    Предстоящие выборы в парламент станут вторыми с начала вооруженного конфликта в Сирии. Последний раз парламентские выборы в стране состоялись в мае 2012 года, тогда явка избирателей составила 51%.

    Голосование пройдет в Дамаске и некоторых других городах. На прошлых выборах абсолютное большинство голосов получила правящая партия Баас. Большая часть сирийской оппозиции выборы бойкотирует.

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