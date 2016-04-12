Более семи тысяч избирательных участков откроются в Сирии в среду

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Количество избирательных участков на выборах в парламент по всей Сирии превысило 7 тысяч. Время открытия участков назначено на семь утра 13 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии САР Хишам Аш-Шаэр.

"Более семи тысяч избирательных участков будут открыты в день выборов… Точного времени объявления результатов голосов нет. Само голосование начнется в семь часов утра и закончится в семь часов вечера и может быть продлено на пять часов, до полуночи, в определенных местах по причине большой явки избирателей", - сказал Аш-Шаэр.

Предстоящие выборы в парламент станут вторыми с начала вооруженного конфликта в Сирии. Последний раз парламентские выборы в стране состоялись в мае 2012 года, тогда явка избирателей составила 51%.

Голосование пройдет в Дамаске и некоторых других городах. На прошлых выборах абсолютное большинство голосов получила правящая партия Баас. Большая часть сирийской оппозиции выборы бойкотирует.