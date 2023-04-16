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Более половины британцев поддерживают проведение парламентских выборов досрочно

Более половины британцев поддерживают проведение парламентских выборов досрочно Большинство граждан Великобритании считают, что выборы в парламент королевства должны состояться раньше запланированного срока — осени 2024 года.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 17:02
Более половины британцев поддерживают проведение парламентских выборов досрочно

Большинство граждан Великобритании считают, что выборы в парламент королевства должны состояться раньше запланированного срока — осени 2024 года.

Как передает Report, об этом пишет The Mirror со ссылкой на результаты опроса TechneUK.

Так, около 52% британцев поддерживают идею проведения голосования раньше намеченного срока.

Согласно данным опроса, 25% респондентов из числа сторонников досрочного голосования считают, что парламентские выборы должны пройти как можно скорее, настаивая на их организации уже в 2023 году. В то же время 28% респондентов уверены, что выборы не стоит переносить, а еще 20% пока не определились со своей позицией.

При этом Mirror указывает, что опрос показывает усиление позиций оппозиционной Лейбористской партии. Так, около 45% избирателей согласились с тем, что лидер лейбористов Кир Стармер заслуживает большего доверия по сравнению с 41%, которые поддержали премьер-министра Великобритании, консерватора Риши Сунака.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalıların 50%-dən çoxu növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini dəstəkləyib

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