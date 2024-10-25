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Более половины американцев ожидают беспорядков после президентских выборов

Более половины американцев ожидают беспорядков после президентских выборов До 62% американцев полагают, что после выборов президента США могут произойти "вспышки насилия".
Другие страны
25 октября 2024 г. 02:56
Более половины американцев ожидают беспорядков после президентских выборов

До 62% американцев полагают, что после выборов президента США могут произойти "вспышки насилия".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает портал Axios, основываясь на данных опроса общественного мнения социологической службы Ipsos и канала Scripps News.

Такой точки зрения придерживается 70% опрошенных сторонников Демократической партии и 59% сторонников республиканцев.

Вместе с тем 51% респондентов заявили, что поддерживали бы применение военной силы для пресечения беспорядков в день выборов. Среди согласившихся с таким вариантом действий 61% республиканцев и 51% демократов.

При этом 63% опрошенных выразили уверенность, что результаты выборов посчитают честно. 77% заявили, что хотят принять итоги голосования, даже если их кандидат проиграет.

Опрос проходил 18 - 20 октября, в нем приняли участие 1 тыс. 28 человек. Погрешность составила 3,3 процентных пункта.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Дональд Трамп. Предполагалось, что Демпартию будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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