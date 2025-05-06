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Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ

Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ Власти афганской провинции Панджшир присоединились к запрету на показ живых существ по телевидению и изображений людей и животных в СМИ.
Другие страны
6 мая 2025 г. 08:32
Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ

Власти афганской провинции Панджшир присоединились к запрету на показ живых существ по телевидению и изображений людей и животных в СМИ.

Как передает Report, об этом сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).

По данным центра, такой запрет введен уже в 18 из 34-х провинций Афганистана в связи с имплементацией закона о поощрении "добродетели и предотвращения порока".

По данным AFJC, губернатор Панджшира Мохаммад Ага Хаким 4 мая провел в своем офисе встречу с местными чиновниками, улемами и духовенством для обсуждения хода реализации закона о поощрении "добродетели и предотвращении порока". Он заявил, что в соответствии с этим законом публикация изображений живых существ запрещена на всей территории Панджшира и в провинциальных СМИ.

"Хаким также отметил, что для обеспечения соблюдения этого закона в провинции будут созданы комитеты, а нарушители запрета будут нести юридическую ответственность", - говорится в заявлении организации.

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Версия на английском языке Taliban expands ban on images of living creatures to more provinces

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